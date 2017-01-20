валюта
СпецтемаКазанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса

На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США

На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США
В Национальном парке Эверглейдс, который располагается во Флориде, произошёл несчастный случай: на одного из волонтёров, ухаживающих за животными, напал аллигатор. Оказалось, что пострадавшим оказался старший сын мэра Киева Виталия Кличко — Егор-Даниэль Кличко. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт сына высокопоставленного столичного политика, нападение аллигатора не причинило серьёзных увечий пострадавшему.
На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США
Об инциденте с аллигатором сын Кличко рассказал в соцсетях. По его словам, это был «неприятный момент», однако инцидент не привёл к нежелательным последствиям — пострадавший отмечает, что он в порядке. Судя по фото, как отмечают пользователи соцсетей, на среднем и безымянном пальцах правой руки парня останутся шрамы, которые ещё не один год будут напоминать о неприятном инциденте.

Напомним, о том, что Егор-Даниэль Кличко улетел учиться и ухаживать за животными в США, стало известно ещё в 2015-м году. СМИ сообщали, что тогда ещё 15-летний сын Кличко с первого дня волонтёрства в Эверглейдсе присматривал за выводком вылупившихся крокодилов, а также за экзотическими птицами. Сын политика регулярно делится с друзьями в соцсетях фотографиями из этого зоопарка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
25464

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
12849

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
10329

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

Последние новости

Сазонов: Государственная фискальная служба Украины безответственно подходит к подбору кадров

Манн: в деле против России Украина избрала заведомо проигрышную линию поведения

Раздел о защите прав ЛГБТ удалили с сайта Белого дома

Президент Тайваня поздравил Трампа с инаугурацией в Twitter

Політолог: раніше українські політики їхали на паломництво у Москву, а тепер у Вашингтон

Александр Дубровин рассказал, арестуют ли счета ПриватБанка

Сбор голосов за импичмент Трампу уже ведется

Известный экс-футболист киевского «Динамо» признался, что он уже давно Свидетель Иеговы

Солдат-срочник трагически погиб на полигоне под Николаевом

Печерский суд разрешил заочное расследование госизмены Януковича

На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США

Трамп с инаугурации начал свою «войну» с Китаем

У Ляшко прокомментировали отлучение Савченко от гостайны

Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Манн: война между Трампом и СМИ не стихает

Сеть потрясла история кошки, из которой боевики «ДНР» сделали растяжку

Первая президентская речь Трампа: США прекратит поддерживать другие страны

Эксперты предрекают резкий рост добычи сланцевой нефти и газа в США

В Харькове не захотели давать проспекту имя погибшего героя АТО

Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку

 Новости за день