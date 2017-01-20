На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США

В Национальном парке Эверглейдс, который располагается во Флориде, произошёл несчастный случай: на одного из волонтёров, ухаживающих за животными, напал аллигатор. Оказалось, что пострадавшим оказался старший сын мэра Киева Виталия Кличко — Егор-Даниэль Кличко. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт сына высокопоставленного столичного политика, нападение аллигатора не причинило серьёзных увечий пострадавшему.
Об инциденте с аллигатором сын Кличко рассказал в соцсетях. По его словам, это был «неприятный момент», однако инцидент не привёл к нежелательным последствиям — пострадавший отмечает, что он в порядке. Судя по фото, как отмечают пользователи соцсетей, на среднем и безымянном пальцах правой руки парня останутся шрамы, которые ещё не один год будут напоминать о неприятном инциденте.
Напомним, о том, что Егор-Даниэль Кличко улетел учиться и ухаживать за животными в США, стало известно ещё в 2015-м году. СМИ сообщали, что тогда ещё 15-летний сын Кличко с первого дня волонтёрства в Эверглейдсе присматривал за выводком вылупившихся крокодилов, а также за экзотическими птицами. Сын политика регулярно делится с друзьями в соцсетях фотографиями из этого зоопарка.