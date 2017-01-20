У Ляшко прокомментировали отлучение Савченко от гостайны

Являющийся народным избранником от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в ходе эфира «Обозреватель.LIVE» заявил, что парламентарием Надеждой Савченко в результате ее громких объявлений и безрассудных действий имеют право заняться в таких правоохранительных органах, как прокуратура и СБ Украины. Как информирует replyua.net, по мнению радикала, задачей Верховной Рады Украины является ограничение доступа Савченко к бумагам, которые имеют степень секретности, а также разрешение к ознакомлению с гостайной.
Говоря об этом, Мосийчук сказал: «Я не какой-то там следователь, и я не работник Службы безопасности Украины. Полагаю, что оценку громким словам Савченко, и более того, ее действиям на счет переговоров с террористами и оглаской списка военнопленных должны дать в прокуратуре и СБ Украины. Это их должностное право».
В это же время народный избранник пояснил причину на счет исключения Савченко из членства Комитета Рады по оборонительным делам и безопасности нации, сказав: «Я считаю, что Савченко должна быть исключена из Комитета только потому, что она, являясь участником этого ведомства, и как парламентарий имеет право доступа к тайне государственного значения. В этой структуре она работает с бумагами, которые сами по себе имею гриф – для служебного пользования. И мы, являясь Верховной Радой Украины, должны ограничить этот доступ».