валюта
СпецтемаКазанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса

У Ляшко прокомментировали отлучение Савченко от гостайны

У Ляшко прокомментировали отлучение Савченко от гостайны
Являющийся народным избранником от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в ходе эфира «Обозреватель.LIVE» заявил, что парламентарием Надеждой Савченко в результате ее громких объявлений и безрассудных действий имеют право заняться в таких правоохранительных органах, как прокуратура и СБ Украины. Как информирует replyua.net, по мнению радикала, задачей Верховной Рады Украины является ограничение доступа Савченко к бумагам, которые имеют степень секретности, а также разрешение к ознакомлению с гостайной.

Говоря об этом, Мосийчук сказал: «Я не какой-то там следователь, и я не работник Службы безопасности Украины. Полагаю, что оценку громким словам Савченко, и более того, ее действиям на счет переговоров с террористами и оглаской списка военнопленных должны дать в прокуратуре и СБ Украины. Это их должностное право».

В это же время народный избранник пояснил причину на счет исключения Савченко из членства Комитета Рады по оборонительным делам и безопасности нации, сказав: «Я считаю, что Савченко должна быть исключена из Комитета только потому, что она, являясь участником этого ведомства, и как парламентарий имеет право доступа к тайне государственного значения. В этой структуре она работает с бумагами, которые сами по себе имею гриф – для служебного пользования. И мы, являясь Верховной Радой Украины, должны ограничить этот доступ».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
25464

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
12849

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
10329

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

Последние новости

Сазонов: Государственная фискальная служба Украины безответственно подходит к подбору кадров

Манн: в деле против России Украина избрала заведомо проигрышную линию поведения

Раздел о защите прав ЛГБТ удалили с сайта Белого дома

Президент Тайваня поздравил Трампа с инаугурацией в Twitter

Політолог: раніше українські політики їхали на паломництво у Москву, а тепер у Вашингтон

Александр Дубровин рассказал, арестуют ли счета ПриватБанка

Сбор голосов за импичмент Трампу уже ведется

Известный экс-футболист киевского «Динамо» признался, что он уже давно Свидетель Иеговы

Солдат-срочник трагически погиб на полигоне под Николаевом

Печерский суд разрешил заочное расследование госизмены Януковича

На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США

Трамп с инаугурации начал свою «войну» с Китаем

У Ляшко прокомментировали отлучение Савченко от гостайны

Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Манн: война между Трампом и СМИ не стихает

Сеть потрясла история кошки, из которой боевики «ДНР» сделали растяжку

Первая президентская речь Трампа: США прекратит поддерживать другие страны

Эксперты предрекают резкий рост добычи сланцевой нефти и газа в США

В Харькове не захотели давать проспекту имя погибшего героя АТО

Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку

 Новости за день