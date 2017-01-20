Як українська влада може допомогти Криму - Богуцька

Зміна статусу окупованого українського півострова на Кримськотатарську автономну республіку значно підвищить рівень статусності корінного населення та дасть більше шансів повернути Крим в склад України. Крім того, бездіяльність влади може спричинити те, що півострів вже ніколи не повернеться в склад України. Про це сьогодні, 20-го січня, заявила громадський діяч, блогер з окупованого Криму Ліза Богуцька, передає replyua.net.
Такими словами вона прокоментувала заклик народного депутата та керівника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. «Насамперед такий крок дозволить самим кримським татарам зрозуміти, що їм дійсно є за що боротися та відстоювати свою землю перед російським окупантом. Це також важливо в питанні надання міжнародної допомоги, зовсім інакше до Криму будуть ставиться інші держави. Це вже не буде просто як абстрактна територія, яку Росія віджала в України. Це буде зовсім інший підхід, коли агресор нападає на землю, в якої є свій народ, якому більше немає де жити», - пояснила вона свою позицію.
В той самий час Богуцька пояснила, що такі зміни ніяк не допоможуть українській владі повернути Крим, якщо вона сама для цього нічого не буде робити, як це відбувається на даний момент. «Однак це допоможе півострову отримати більше підтримки від міжнародних організацій», - наголосила активістка.