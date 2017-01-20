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Великобритания намерена усилить военно-технические отношения с Украиной, - СНБО

Великобритания намерена усилить военно-технические отношения с Украиной, - СНБО
В информации, обнародованной пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны Украины по результатам переговоров Александра Турчинова с Майклом Фэллоном, отмечается, что оба этих руководителя, спикер СНБО и секретарь по делам обороны Соединенного Королевства, выступили за улучшение сотрудничества между Украинским государством и Великобританией в сфере военно-технического характера, о чем информирует replyua.net.

Особое время у сторон во время встречи пошло на обсуждение реформ в секторе безопасности и обороны Украинского государства в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Также Турчинов и Фэллон отметили необходимость в более углубленном сотрудничестве между Украиной и Великобританией в сфере военного и технического направления. В соответствии со словами спикера СНБО, прекращение поставок в Украину летального вооружения или же технологий, по которым оно производится «мы принимаем за стратегическую ошибку». Он добавил: «ведь от оборонного потенциала Украинского государства зависит безопасность Евросоюза».

В свою очередь Майкл Фэллон подчеркнул, что Соединенное Королевство заинтересовано в увеличении помощи для Украины. Он сказал: «Мы полагаем надежду, что помощь для Украины будет последовательно увеличиваться, а уровень военно-технического сотрудничество между странами будет увеличен».
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