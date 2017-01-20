Нового транша не будет: Украина не выполнила 8 из 11 обязательств перед МВФ

«Украинские новости» получили в распоряжение документ, где обозначены намерения, готовящиеся премьер-министром, президентом, министром финансов и руководством НБУ для получения четвертого по счету транша от МВФ, однако на сегодняшний день Украина выполнила лишь три обязательства из одиннадцати, которые были обязательным условием для получения финансовой помощи, информирует replyua.net.
В письме украинские власти объяснили невыполнение некоторых условий – они отметили, что недоработки произошли по причине того, что в конце прошлого года пришлось сосредоточиться на решении вопросов по обеспечению стабильности налоговой и бюджетной сфер, а также финансовой стабильности в стране.
В документе чиновники пишут следующее: «Нам удалось выполнить только три из одиннадцати структурных маяков, которые были установлены на период с сентября по декабрь прошлого года. Именно в это время нашей основной целью было обеспечение финансовой стабильности в стране, а также решение многих вопросов в налоговой и бюджетной сферах». Напомним, что вчера Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда, анонсировала предоставление Украине очередного транша.