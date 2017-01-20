На Донбасі на нас чекають - міністр розповів про деталі концерту ОЕ в Маріуполі

На концерті гурту «Океан Ельзи» у Маріуполі побували їхні фанати з окупованого Донецька, які приклали дуже багато зусиль для того, щоб побувати на заході своїх улюблених виконавців. Про це розповів керівник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Черниш Вадим, передає replyua.net.
Згадуючи про зв’язки, які тримають підконтрольну Києву територію України та окупований Донбас разом, міністр згадав різноманітні культурні масові заходи, зокрема концерт гурту «Океан Ельзи», який проходив в Краматорську та Маріуполі. «Дуже багато разів я задував саме про концерт «Океану Ельзи» в Маріуполі. Він був масштабний і в Краматорську, однак наслідки того заходу я спостерігав особисто, коли знаходився на контрольно-пропускному пункті в Новотроїцькому», - зазначив Черниш.
«Там я мав нагоду поспілкуватися з людьми, які масово поверталися до окупованих територій після концерту. Вони розповідали мені особисто, не на публіку, як їм доводилося завчасно виїжджати з Донецька, щоб там нічого не запідозрили, як вони організовувались вже на підконтрольній Україні території. І це стало для мене якимось дивом… Я збагнув, що там є наші люди, які нас чекають і чекають, що Донбас знову стане нормальною територією України», - наголосив він.