Купленные за госсредства препараты хранились на складах 5 дней

Закупленные за государственные средства лекарственные препараты в среднем находились на складах предприятия государственного значения «Укрвакцина» пять дней, если считать с момента их поставки до получения приказа Министерства здравоохранения о дальнейшем распределении, информирует replyua.net, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».
На самом предприятии пояснили, что во время закупки лекарств за деньги, выделенные из государственного бюджета 2015 года, «Укрвакцина» вела сотрудничество по программе закупок препаратов для антиретровирусной терапии для взрослых, подростков и детей, закупок вакцин, лекарств для детей, больных гемофилией типа А и В или болезнью Виллебранта, а также закупок препаратов для лечения туберкулеза, с отделом Детского фонда ООН UNICEF.
Во время осуществления закупок за средства государственного бюджета 2016 года предприятие «Укрвакцина» сотрудничает с Программой развития ООН ПРООН, UNDP по осуществлениям покупки лекарственных препаратов для лечения юношей и детей с ювенильным ревматоидным артритом, болезнью Гоше, и мукополисахаридозом. В соответствии с информацией государственного предприятия, в настоящее время остатки этих препаратов на складах компании «Укрвакцина» отсутствуют.