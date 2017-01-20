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Спорт і підтримка ветеранів АТО: Україну охопив масштабний флешмоб

Спорт і підтримка ветеранів АТО: Україну охопив масштабний флешмоб
В соціальних мережах нещодавно запустили новий флешмоб на підтримку ветеранів АТО, які мають посттравматичні розлади нервової системи. Мета заходу #22PushupChallenge – зробити 22 відтискання від підлоги та передати естафету наступному. Про це у себе на сторінці у Фейсбуці розповів учасник антитерористичної операції, засновник закладу «Pizza Veterano» Остальцев Леонід, передає replyua.net.

У своєму повідомленні чоловік нагадав, що влітку минулого року Департамент з питань ветеранів США оприлюднив шокуючі звіти про самогубства американських солдат у відставці за 2014 рік. За даними досліджень, у 2014 році в середньому 22 ветерани кінчали життя самогубство щоденно. Пізніше цю інформацію перевірили та скоректували до 20 ветеранів в день, а це означає, що лише за рік в Америці життя самогубством завершило близько 7 тисяч 400 військових.

Тому організатори флешмобу #22PushupChallenge мають на меті підтримати ветеранів у складні післявоєнні дні їхнього життя. Мета заходу – набрати більше мільйона учасників зі всієї країни. Але, як це часто буває у світовій павутині, захід швидко перелетів океан і потрапив до України. «У нас ця проблема тільки починається, і ми ще не усвідомлюємо всієї її складності», - наголосив Остальцев.
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