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«Сдам квартиру бесплатно», - в Украине появились странные объявления

«Сдам квартиру бесплатно», - в Украине появились странные объявления
Портал Сегодня сообщает о том, что на различных специализированных сайтах Украины в последнее время стали появляться странные объявления, где украинцы пишут о том, что готовы сдавать жилье абсолютно бесплатно, сообщает replyua.net.

Как считают эксперты, многие украинцы идут на такой шаг, поскольку не могут оплатить счета за коммуналку из-за стремительного роста тарифов. Более того, в некоторых объявлениях собственники пишут, что готовы помочь арендатору в оформлении субсидий. «Любому арендатору моей квартиры помогу с оформлением субсидий. Уже летом можно это сделать, и в отопительный сезон вы будете платить за жилье намного меньше», пишет в объявлении один из владельцев квартир. Многие владельцы жилья также предлагают приобрести квартиру по «договоренности», то есть за небольшую плату.

Нужно отметить, что самая сложная ситуация с платежками за тепло сейчас складывается в столице. На днях в соцсетях разместили снимок квитанции за отопление – за квартиру площадью 88 квадратных метров семья должна заплатить почти восемь тысяч гривен. Такая квитанция приходит людям уже второй раз, за прошлый месяц они ничего не заплатили.
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