Занимающая должность зампредседателя внешнеполитического ведомства Украинского государства по делам евроинтеграции Елена Зеркаль во время эфира «Еспресо» заявила, что нашу страну в Международном суде ООН по заявлению Российской Федерации намерена представлять компания юристов международного уровня Covington & Burling.
Как информирует replyua.net, в соответствии с озвученной Зеркаль информацией, поиск правозащитников нашей страны в судовых заседаниях стартовал в 2014 году. Чиновник отметила: «Естественно, мы имели предельно ограниченные возможности. Они и сейчас такие же. Однако нам удалось получить подкрепление со стороны Кабинета министров и осуществить такое важное финансирование для того, чтобы выполнить поиск юристов, чтобы иметь дело с самыми профессиональными в своем деле правозащитниками».
При этом заместитель главы МИД Елена Зеркаль проинформировала, что работа над обращением Украинского государства в Международный суд ООН длилась более чем 2 года и шесть месяцев. По имеющимся предварительным данным, с российской стороной осуществлялся обмен дипнотами в количестве шестидесяти единиц. Согласно информации, предоставленной Зеркаль, с Россией также было проведено пять раундов переговоров о пособничестве и финансировании терроризма и еще три переговорных сражения по расовой дискриминации.