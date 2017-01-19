В рядах боевиков «ЛДНР» участились самоубийства и самострелы, - ГУР МОУ

Несмотря на громкие заявления главарей «ЛНР» и «ДНР» Плотницкого и Захарченко соответственно о могуществе, дисциплине и порядке в рядах вооруженных сил псевдореспублик, на самом деле в рядах пророссийских террористов украинского Донбасса все чаще стали происходить случаи самострелов и даже суицидов, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на сообщение ГУР МОУ на своей странице в «Фейсбук».
Так, только за десять дней, с 7 по 17 число января месяца в подразделениях девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морпехов первого АК ВС России, которые дислоцируются в районе наспункта Пикузы, было замечено три инцидента, закончившихся самоубийством, а также пять случаев, когда боевики, не желая воевать против украинских военных, были вынуждены подстреливать сами себя и уходить на больничное ложе.
В разведке оборонного ведомства Украинского государства добавили: «В большей части пророссийские военные утратили мотивацию, они не желают продолжать несение служебных обязанностей. В свою очередь, чтобы смотивировать бойцов и дальше выполнять преступные приказы российских оккупантов, командование вражеских сил дало обещание поднять денежные выплаты за несение «службы».