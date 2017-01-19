Лагард назвала сроки получения следующей части кредита МВФ

После проведенной встречи с украинским лидером Петром Порошенко возглавляющая МВФ Кристин Лагард сделала радостное для Украины заявление, сказав, что на протяжении нескольких дней стоит ожидать окончания координации последних пунктов технического характера о выделении Украинскому государству следующей части займа, о чем сообщает replyua.net, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».
В своем заявлении она сказала: «Я убеждена, что осталось на протяжении нескольких дней рассмотреть буквально последних пару нюансов технического характера, что впоследствии приведет к действительному положительному результату». Кристин Лагард подчеркнула, что переговоры, которые были осуществлены с Петром Порошенко, оказались чрезвычайно эффективными. Удалось поговорить о больших изменениях, которые уже произошли в Украине.
Она продолжила: «Мы обсудили в ходе достаточно эффективной встречи с Порошенко множество реформ, проведенных президентом и его командой в Украинском государстве, а также очевидный прогресс, который последовал за этим». А вот Петр Порошенко остался удовлетворен тем фактом, что прогресс нашей страны на пути осуществления реформ был отмечен руководством Международного валютного фонда.