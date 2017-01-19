валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Лагард назвала сроки получения следующей части кредита МВФ

Лагард назвала сроки получения следующей части кредита МВФ
После проведенной встречи с украинским лидером Петром Порошенко возглавляющая МВФ Кристин Лагард сделала радостное для Украины заявление, сказав, что на протяжении нескольких дней стоит ожидать окончания координации последних пунктов технического характера о выделении Украинскому государству следующей части займа, о чем сообщает replyua.net, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

В своем заявлении она сказала: «Я убеждена, что осталось на протяжении нескольких дней рассмотреть буквально последних пару нюансов технического характера, что впоследствии приведет к действительному положительному результату». Кристин Лагард подчеркнула, что переговоры, которые были осуществлены с Петром Порошенко, оказались чрезвычайно эффективными. Удалось поговорить о больших изменениях, которые уже произошли в Украине.

Она продолжила: «Мы обсудили в ходе достаточно эффективной встречи с Порошенко множество реформ, проведенных президентом и его командой в Украинском государстве, а также очевидный прогресс, который последовал за этим». А вот Петр Порошенко остался удовлетворен тем фактом, что прогресс нашей страны на пути осуществления реформ был отмечен руководством Международного валютного фонда.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты
Важное за сутки
19 янв 2017
13783

Неудачно пошутил: россияне негодуют из-за шутки Жванецкого о Курилах

Михаил Жванецкий, уроженец Одессы и известный российский сатирик, неудачно пошутил о Курильских островах, и его высказывание не понравилось пользователям из России, передает replyua.net со ссылкой на

19 янв 2017
9013

Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

Затриманий українськими силовиками проросійський бойовик розповів, що у полку, в якому він «служив», ключові командири – це кадрові військові Збройних сил РФ. Про це він заявив під час допиту, який

Последние новости

В Украине стремительными темпами увеличивается количество электрокаров

Новость от Reuters: в России построят клинику для Путина и его окружения

Кабмин поднял оклады госслужащих

Журналіст вразив соцмережу своїм постом про еміграцію українців

Блумберг дал сенсационный прогноз по украинской гривне

Вышиванка украинского чемпиона заставила россиян «наплевать» на спорт

При загадочных обстоятельствах убита исполнительница хита Lambada

На рынках Украины резко подорожают тепличные овощи

Президент Украины призвал иностранцев присоединиться к процессу приватизации

Ани Лорак стала «беднейшей» певицей Украины

Янукович зробив "серйозну" заяву

Донбас повернеться під контроль України незалежно від нової влади в Росії – Соловей

Коли чекати підвищення пенсійного віку - Рева

Политик: Трамп может не нравиться многим американцам, но он – законно избранный президент

«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев

Вживання марихуани відтепер законне у Німеччині

"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя

Политолог: самый большой страх России

Окупанти у Криму ігнорують факти викрадення громадян України

В Кремлі спрогнозували, чи повторить Трамп долю Януковича

 Новости за день