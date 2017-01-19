Коли чекати підвищення пенсійного віку - Рева

Пенсійний вік в Україні на сьогоднішній день достатньо справедливий і він має залишатися на такому рівні в найближчому майбутньому. Про це розповів голова Міністерства соціальної політики Андрій Рева, зазначає прес-центр відомства, передає replyua.net.
«Позиція влади на сьогоднішній день полягає в тому, що ми не бачимо необхідності підвищувати пенсійний вік в найближчий час. Це у Європі кількість пенсіонерів значно перевалила за кількість платників пенсійного внеску, тому в них, напевно, це дійсно вихід з ситуації. Однак в Україні це не спрацює. У нас достатньо внутрішніх резервів не зважаючи на те, що єдиний соціальний внесок сплачує лише половина з працюючих українців. Наразі нам потрібно не пенсійний вік збільшувати, а стимулювати сплату податків і іншу частину працюючих громадян», - зазначив він.
Рева зауважив, що слід розуміти: не платиш соціального внеску зараз – потім не отримуєш пенсії. Крім того міністр наголосив, що підвищення пенсійного віку – це лише несправедлива кара для ти людей, які все життя трудилися за невелику зарплату та платили всі внески. До даної категорії він відніс освітян, всіх медпрацівників, військових та чесних підприємців, які завжди сплачують податки.