валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя

"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя
Протягом останніх кількох років все більше і більше громадян України покидають рідну землю в пошуках кращої долі для себе та своїх нащадків. Про це у себе на Фейсбуці розповів журналіст Артур Оруджаєлієв, передає replyua.net.

«Наприклад у Естонії розгорнув свою діяльність цілий хантинг на українських фахівців. І у них дійсно є, що запропонувати. У Києві вони організовують різноманітні заходи, розміщують свою рекламу за замовляють публікації в ЗМІ. В той самий час в Україні впроваджують податок на бездіяльність підприємців! Хочуть прибрати спрощену систему сплати податків. Це та єдина річ, яка в нашій країні дозволяє здати звітність за 5 хвилин та йти спокійно спати», - зазначив він.

Крім того, за словами журналіста, на відміну від інших європейських країн, в Україні діє величезна кількість різноманітних обмежень та заборон, які заважають вести бізнес та займатися підприємницькою діяльністю. «В Україні заборонено користуватися послугами іноземних банків. До ваших послуг завжди банк «Михайлівський». Заборонено зберігати валюту – потрібно продавати її за зниженою ціною. Навіщо українцю купувати з Європи підтриману машину за нормальною ціною, якщо за ці гроші можна купити Таврію?», - зауважив чоловік.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты
Важное за сутки
18 янв 2017
19183

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

19 янв 2017
11395

Неудачно пошутил: россияне негодуют из-за шутки Жванецкого о Курилах

Михаил Жванецкий, уроженец Одессы и известный российский сатирик, неудачно пошутил о Курильских островах, и его высказывание не понравилось пользователям из России, передает replyua.net со ссылкой на

Последние новости

Политик: Трамп может не нравиться многим американцам, но он – законно избранный президент

«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев

Вживання марихуани відтепер законне у Німеччині

"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя

Политолог: самый большой страх России

Окупанти у Криму ігнорують факти викрадення громадян України

В Кремлі спрогнозували, чи повторить Трамп долю Януковича

Глава Нацсовета выступил против закрытия «Интера»

Соцмережі розкритикували Лещенко за візит на сніданок Пінчука

У Ірані впав хмарочос. Є загиблі (ВІДЕО)

Яку користь може дати перевірка українцями військових частин РФ?

Під час пошуку уламків Ту-154 було знайдено американський бомбардувальник

Де-юре обвинение Савченко в госизмене невозможно – Луценко

Сазонов: Порошенко должен провести переговоры с Трампом не, как с политиком, а, как с бизнесменом

У Києві збираються видати Росії грузина-добровольця АТО (ВІДЕО)

Nokia проти горіха: скажений краш-тест нового смартфона (ВІДЕО)

Садовый: мусор из Львова планируется вывозить за границу

Янукович звинуватив Луценка у фальсифікації справи

На востоке Украины введен карантин из-за вспышки АЧС

Украина получит от Красного Креста 60 млн долларов

 Новости за день