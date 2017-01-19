"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя

Протягом останніх кількох років все більше і більше громадян України покидають рідну землю в пошуках кращої долі для себе та своїх нащадків. Про це у себе на Фейсбуці розповів журналіст Артур Оруджаєлієв, передає replyua.net.
«Наприклад у Естонії розгорнув свою діяльність цілий хантинг на українських фахівців. І у них дійсно є, що запропонувати. У Києві вони організовують різноманітні заходи, розміщують свою рекламу за замовляють публікації в ЗМІ. В той самий час в Україні впроваджують податок на бездіяльність підприємців! Хочуть прибрати спрощену систему сплати податків. Це та єдина річ, яка в нашій країні дозволяє здати звітність за 5 хвилин та йти спокійно спати», - зазначив він.
Крім того, за словами журналіста, на відміну від інших європейських країн, в Україні діє величезна кількість різноманітних обмежень та заборон, які заважають вести бізнес та займатися підприємницькою діяльністю. «В Україні заборонено користуватися послугами іноземних банків. До ваших послуг завжди банк «Михайлівський». Заборонено зберігати валюту – потрібно продавати її за зниженою ціною. Навіщо українцю купувати з Європи підтриману машину за нормальною ціною, якщо за ці гроші можна купити Таврію?», - зауважив чоловік.