Окупанти у Криму ігнорують факти викрадення громадян України

Так звані «правоохоронні органі» окупаційної влади Криму відмовляються порушувати кримінальні провадження за фактом насильницького зникнення на півострові п’ятьох українських громадян. Крім того ще по шести викраденням слідчі дії припинилися. Про це можна дізнатися з повідомлення підконтрольної Росії «прокуратури» Криму, яке отримала у відповідь на запит громадська організація «КримSOS», передає replyua.net.
У повідомленні організації зазначається, що окупаційні правоохоронці ігнорують факти викрадення Бондарця Івана, Ващука Валерія, Черниша Василя, Костенко Федора та Марселя Аляутдінова. «Слідчі органи ГСУ СК РФ в Криму проводилися відповідні процесуальні заходи за фатом зникнення громадян Аляутдінова та Костенка. Після перевірки було прийнято рішення про недоцільність порушення кримінальних проваджень», - відповіли у самопроголошеній «прокуратурі» Криму.
У повідомленні окупантів також зазначається, що під час перевірки слідство не знайшло жодних доказів та протиправних дій проти вищезазначених осіб для того, щоб почати провадження за фактом зникнення. За фактом зникнення трьох інших вищевказаних осіб у «прокуратурі» заявили, що слідчі не отримували повідомлення про їх зникнення.