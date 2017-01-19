Глава Нацсовета выступил против закрытия «Интера»

Юрий Артеменко, возглавляющий Нацсовет по делам телевидения и радиовещания во время разговора с журналистами «ЛигаБизнесИнформ» выразил мнение, что закрывать телевизионный канал «Интер» за нарушение в контенте не стоит.
Как информирует replyua.net, он подчеркнул: «Я имею мнение, что «Интеру» не следует перекрывать телевещание. А если быть более точным, то если и закрывать их нужно, то не именем Национального совета». Также он пояснил, что необходимо прояснить ситуацию и, если в самом деле телеканал «Интер» получил лицензию на вещание не законным методом, то необходимо идти в суд и там добиваться лишения права на вещание. При этом председатель Национального совета Украины подчеркнул: «Однако за сюжет должна быть понесена ответственность. Нужно воспитывать, принуждать подписывать кодекс этики».
В это же время, в Нацсовете по делам радиовещания рассказали и о проблеме, касающейся телеканала «1+1». А точнее Артеменко отметил, что телеканал так и не предоставил полного перечня документов, однако лицензия была продлена. Глава ведомства сказал: «Руководство телеканала подало документы, а перед собранием ко мне явился генеральный директор Александр Ткаченко, который сказал что, мол, им уехать надо. При этом он попросил рассмотреть пораньше дело о возможности выдачи права на вещание. Однако как оказалось, что в предоставленном пакете документов не хватало одной бумаги. Замглавы Нацсовета поинтересовалась, может ли руководитель телеканала ее оперативно донести, на что получила ответ, что может. В результате мы пошли на встречу «Плюсам».