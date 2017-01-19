Яку користь може дати перевірка українцями військових частин РФ?

Українська інспекція військових частин російської армії на території Ростовської області – це безглузда витівка, яка не принесе ніякої користі. Однак по дорозі туди представники України можуть поспостерігати багато цікавого та корисного. Таку думку висловив військовий експерт, головний редактор «Інформаційного опору» Карін Юрій, передає replyua.net.
«Це звичайний процес. За деякий час українська сторона попереджає Російську Федерацію про те, що бажає провести інспекцію у кількох визначених військових частинах. Вони відвідають ці військові частини для того, щоб подивитися на діяльність у них та подивляться у документи, де вказується кількість танків та іншої техніки. На місце виїздить група верифікації і вже там все перераховує», - зазначив експерт. За його словами, така процедура ніяк не допоможе Україні у вирішенні якихось стратегічних чи будь-який інших питань.
«Але я впевнений, що Росія не пустить українців до новоутворених об’єктів, які несуть стратегічну значущість для армії РФ. Але дорогою туди представники України можуть побачити багато чого корисного та цікавого…», - зауважив він. Як повідомлялося раніше, Україна отримала дозвіл від Росії відвідати військові частини та формування у Ростовській області з метою ревізії.