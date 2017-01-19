У Києві збираються видати Росії грузина-добровольця АТО (ВІДЕО)

Солом’янський районний суд міста Київ заарештував громадянина Грузії, який брав участь у бойових діях на стороні Збройних сил України проти російської агресії, за те, що його підозрюють у скоєні вбивства на території Російської Федерації. Про це вчора, 18-го січня, у себе на Фейсбуці повідомляє адвокат учасника АТО Проконова Ксенія, передає replyua.net.
«За клопотанням прокурорів столичний суд 17-го січня 2017 року обрав запобіжний захід для громадянина Грузії Гії Церцвадзе у вигляді тримання під вартою до 40 діб до моменту отримання запиту від Росії на його видачу», - зазначила вона. За словами адвоката, таким чином проти її підзахисного з боку Кремля здійснюється політичне переслідування, а версія про вбивство була підроблена, щоб використати як інструмент.
В той самий час Проконова зауважила, що народний депутат України В’ячеслав Костянтинівський готовий взяти її клієнта на поруки. Добровольця затримали 15-го січня у аеропорту «Жуляни», оскільки він знаходився у міжнародному розшуку за запитом Росії до Інтерполу. «Звичайно, ми не будемо залишати це просто так. Будемо оскаржувати дане рішення. Протягом цих сорока днів пройде екстрадиційна перевірка і ми маємо довести, що Церцвадзе видавати не можна», - наголосила захисниця.