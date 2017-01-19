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Украина получит от Красного Креста 60 млн долларов

Украина получит от Красного Креста 60 млн долларов
Во время пребывания в швейцарском Давосе украинский президент Петр Порошенко встретился с Питером Мауером, возглавляющим Красный Крест передает replyua.net. Стало известно о планах этой международной организации выделить для потребностей Украины 60 миллионов долларов.

В пресс-службе Порошенко подчеркнули, что между собеседниками состоялось обсуждение широкого перечня вопросов, касающихся предоставления украинской стороне помощи гуманитарного характера. Особенно это актуально для территорий Донбасса, временно находящихся под контролем пророссийских террористов. Порошенко и Мауэр также заявили о важности беспрепятственной работы МККК на оккупированной территории, чтобы там проводить гуманитарную миссию.

Украинский президент выразил надежду, что Маурер посодействует в освобождении своих соотечественников, которых пророссийские террористы незаконно продолжают удерживать на временно оккупированных территориях Донбасса и в Российской Федерации. Более того, украинский лидер обратился с призывом к Красному Кресту активизировать свои действия для защиты украинских граждан, пребывающих на территории Крыма. В свою очередь Мауэр заявил, что в нынешнем году МККК на востоке Украины будет самой большой во всем мире.
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