На рынке труда в Украине резко меняется список востребованных специалистов

Свободных вакансий в Украине становится намного больше, однако списки самых востребованных специалистов претерпели изменения, и сейчас острая нехватка кадров наблюдается на предприятиях, где требуются люди с рабочими специальностями, сообщает replyua.net со ссылкой на rabota.ua.
Согласно последним данным, по состоянию на декабрь 2016 года количество вакансий увеличилось на 53 процента по сравнению с показателями января 2016 года. Однако в крупнейших городах Украины – в Харькове, Киеве и Одессе – количество вакансий не увеличилось, чего не скажешь о других городах. Самыми активными на рынке труда в прошлом году эксперты назвали Сумскую, Черкасскую, Волынскую, Луганскую, Запорожскую, Полтавскую и Закарпатскую области. Количество вакансий в категории «Рабочие специальности» менее чем за год возросло в два с половиной раза.
На втором месте по количеству открытых вакансий идет сфера логистики, а тройку лидеров замыкает сфера безопасности и охраны. Резко падает «спрос» на специалистов в сфере туризма, дизайнеров, фармацевтов и медиков, а самой пассивной сферой на рынке труда в прошлом году была признана сфера страхования.