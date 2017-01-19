У Києві нова проблема з плавучими гризунами

У Києві в районі житлового масиву Позняки нещодавно було зафіксовано активність бобрів. Протягом кількох днів ці тварини встигли звалити та підгризти декілька дерев. Як інформує replyua.net, результати життєдіяльності «зубастиків» були оприлюднені в соціальній групі працівників комунального підприємства керівництва зеленого насадження Дарницького району.
«На озері в парку Позняки в Дарницькому районі нещодавно завелися бобри. Ці майстри володіють своїми зубами з фантастичною швидкістю. Достатньо всього 3-х хвилин, щоб дерево завтовшки з руку вже лежало на землі», - зазначають користувачі соцмереж. Зазначається, що завдяки своїм зубам ці гризуни здатні повалити звичайне м’яке дерево за декілька укусів. Для дерева середньої товщини та щільності волокон достатньо 4 хвилини.
Задля запобігання такій міні-катастрофі комунальними обтягують озеро металевою сіткою. На думку фахівців, у зв’язку зі зменшенням інтересу мисливців до бобрів, популяція даних гризунів переживає стрімкий зріст. Тепер вони не бояться заселятися навіть у місцях, де проживають люди. Наразі комунальники також вирішують питання щодо боротьби з бобрами у Дарницькому районі.