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У Києві нова проблема з плавучими гризунами

У Києві нова проблема з плавучими гризунами
У Києві в районі житлового масиву Позняки нещодавно було зафіксовано активність бобрів. Протягом кількох днів ці тварини встигли звалити та підгризти декілька дерев. Як інформує replyua.net, результати життєдіяльності «зубастиків» були оприлюднені в соціальній групі працівників комунального підприємства керівництва зеленого насадження Дарницького району.

«На озері в парку Позняки в Дарницькому районі нещодавно завелися бобри. Ці майстри володіють своїми зубами з фантастичною швидкістю. Достатньо всього 3-х хвилин, щоб дерево завтовшки з руку вже лежало на землі», - зазначають користувачі соцмереж. Зазначається, що завдяки своїм зубам ці гризуни здатні повалити звичайне м’яке дерево за декілька укусів. Для дерева середньої товщини та щільності волокон достатньо 4 хвилини.

Задля запобігання такій міні-катастрофі комунальними обтягують озеро металевою сіткою. На думку фахівців, у зв’язку зі зменшенням інтересу мисливців до бобрів, популяція даних гризунів переживає стрімкий зріст. Тепер вони не бояться заселятися навіть у місцях, де проживають люди. Наразі комунальники також вирішують питання щодо боротьби з бобрами у Дарницькому районі.
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