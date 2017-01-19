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Дипломат: виграш України у справі щодо «Боргу Януковича» дорівнює 49%

Дипломат: виграш України у справі щодо «Боргу Януковича» дорівнює 49%
Розгляд у суді Лондона української справи щодо «Боргу Януковича» - це безпрецедентний випадок, коли держава Україна відмовилася сплачувати по своїх зовнішніх боргах. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів дипломат Вадим Трюхан. За його словами, шанси України отримати перемогу дорівнюють 49% . Багато буде залежати від того, наскільки судді будуть брати до уваги не юридичні, а політичні аргументи, саме від цього буде залежати підсумковий результат.

«Серед політичних моментів, які ми можемо брати до уваги: відмова від підписання Януковичем документу про асоціацію України з ЄС, йтиметься про «договорняк» Януковича з Путіним. Другий вид аргументів – РФ це країна-агресор і сьогодні докорінним чином змінилися обставини у відносинах, що вплинуло на зобов’язання України перед Росією», – зазначив Вадим Трюхан.

За його словами, якщо Україна виграє процес і Росія спробує оскаржити рішення Високого суду Лондона, то для неї це буде безперспективно. Інше питання буде, якщо Україна програє цю справу, тоді в Росії буде право вимагати від України гроші і накладати арешт на те майно, яке на разі перебуває за кордоном. Україна навіть може постати перед загрозою технічного дефолту.
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