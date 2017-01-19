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Інтерпол відмовив Росії на запит щодо розшуку Муженка

Інтерпол відмовив Росії на запит щодо розшуку Муженка
Інтерпол не став оголошувати у міжнародний розшук на запит Російської Федерації керівника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка. Про це під час прес-конференції розповів голова українського бюро Інтерполу Неволя Василь, пише видання «Українські новини», передає replyua.net.

Як відомо, російська сторона просила Інтерпол оголосити у міжнародний розшук керівника Генштабу ЗСУ та кількох командирів української армії, які приймають участь у антитерористичній операції на сході України. «Відповідь від бюро була аналогічна. Такі запити суперечать статуту та правилам діяльності Інтерполу», - наголосив Неволя. Крім того він зазначив, що раніше Росія отримала відмову на заяву щодо оголошення у міжнародний розшук керівника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова та колишнього губернатора Дніпропетровщини Коломойського Ігоря.

Неволя зауважив, що такі дії Інтерполу свідчать про те, що після приходу до керівництва організації росіянина Олександра Прокопчука, бюро не стало політично упередженим по відношенню до України. Крім того він зазначив, що за запитом України у міжнародному розшуку знаходиться 1763 особи, з яких 64 ховаються на території РФ.
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