валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

«В ближайшие недели», - президент дал новый прогноз по безвизу

«В ближайшие недели», - президент дал новый прогноз по безвизу
Петр Порошенко, глава Украины, во время поездки в Давос на Всемирный экономический форум, в интервью Рейтер заявил о том, что Европейский Союз примет окончательное решение по отмене визового режима для украинцев уже в ближайшие недели, информирует replyua.net. По словам главы государства, речь идет о прямых обязательствах Евросоюза.

«Мы ожидаем, что через очень короткое время, в ближайшие недели, работа для запуска безвизового режима будет полностью завершена», заявил президент. По словам Порошенко, решение об отмене визового режима для украинских граждан было принято еще в декабре прошлого года, однако до сих пор оно не вступило в силу.

Напомним, что с заявлением Петра Порошенко полностью согласна Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической и европейской интеграции. По ее словам, визовый режим для граждан Украины будет отменен в самое ближайшее время. Однако ранее многие эксперты-международники заявляли о том, что безвиз начнет действовать лишь после того, как во Франции состоятся президентские выборы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине
Важное за сутки
18 янв 2017
23552

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистом и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
16436

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

Последние новости

В СБУ прокоментували можливість заборони Марі Ле Пен на в’їзд до України

Саакашвілі звинуватив Порошенка у занепаді українського села

Пользователи шокированы составом любимого лакомства, которое они употребляли долгие годы

Ложкин: Азербайджан подтвердил свои намерения увеличить инвестиции в Украину

Белочка пришла: стало известно о «тяготах» жизни российских военных в Крыму

Бійці на передовій скупалися в ополонці просто перед носом у бойовиків

«В ближайшие недели», - президент дал новый прогноз по безвизу

Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

В России посмеялись над планами главаря «ДНР» стать частью России

Нусс: хорошие новости для Украины: Пентагон вскоре возглавит «Бешеный пес» Джеймс Мэттис

У лавах терористів "Л/ДНР" значно зросла кількість самогубств

Портников: почему Савченко считает сербов гордой нацией, а украинцев «терпилами»?

Эксперты прогнозируют резкий взлет цен на нефть

Bloomberg: Кремль начал скептически относиться к президентству Трампа

Вінник розповів, що чекає Савченко за скандальні заяви

В Украине могут исчезнуть ЗАГСы

Скандал в Сети: Ани Лорак выдвигают на премию в Украине

Власти Польши потребовали объяснений от МИД Украины

Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым

Львів наблизився до межі "сміттєвої катастрофи"

 Новости за день