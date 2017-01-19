«В ближайшие недели», - президент дал новый прогноз по безвизу

Петр Порошенко, глава Украины, во время поездки в Давос на Всемирный экономический форум, в интервью Рейтер заявил о том, что Европейский Союз примет окончательное решение по отмене визового режима для украинцев уже в ближайшие недели, информирует replyua.net. По словам главы государства, речь идет о прямых обязательствах Евросоюза.
«Мы ожидаем, что через очень короткое время, в ближайшие недели, работа для запуска безвизового режима будет полностью завершена», заявил президент. По словам Порошенко, решение об отмене визового режима для украинских граждан было принято еще в декабре прошлого года, однако до сих пор оно не вступило в силу.
Напомним, что с заявлением Петра Порошенко полностью согласна Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической и европейской интеграции. По ее словам, визовый режим для граждан Украины будет отменен в самое ближайшее время. Однако ранее многие эксперты-международники заявляли о том, что безвиз начнет действовать лишь после того, как во Франции состоятся президентские выборы.