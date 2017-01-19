валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Львів наблизився до межі "сміттєвої катастрофи"

Львів наблизився до межі "сміттєвої катастрофи"
Львівська міська влада нещодавно заявила про те, що місто опинилося в ситуації наближеній до надзвичайної екологічної ситуації у зв’язку з тим, то Львів фактично опинився під грудою сміття. Про це повідомив мер міста Садовий Андрій, передає replyua.net.

За його словами, на сьогоднішній день у Львові склалася достатньо критична ситуація з вивозом та ліквідацією твердих побутових відходів. Наразі є всі фактори для того, щоб говорити про те, що Львів опинився на межі надзвичайної екологічної ситуації. Крім того голова міста зауважив, що перевізники сміття постійно запевняють, що відходи вже практично немає куди вивозити.

В той самий час Садовий звернувся за підтримкою і допомогою до міст-партнерів закордоном та до міжнародних екологічних організацій, які на його думку, мають посприяти вирішенню даної ситуації. «Наразі на нас насувається екологічна криза, яка може нести міжнародний характер. Все настільки серйозно, що результати екологічної катастрофи на собі можуть відчути не лише львів’яни, а й мешканці сусідніх областей та держав», - заявив Садовий. Також він наголосив, що вже більше 8-ми місяців місто знаходиться у так званій «сміттєвій блокаді» та чекає допомоги від центральної влади.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине
Важное за сутки
18 янв 2017
23552

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистом и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
16436

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

Последние новости

В СБУ прокоментували можливість заборони Марі Ле Пен на в’їзд до України

Саакашвілі звинуватив Порошенка у занепаді українського села

Пользователи шокированы составом любимого лакомства, которое они употребляли долгие годы

Ложкин: Азербайджан подтвердил свои намерения увеличить инвестиции в Украину

Белочка пришла: стало известно о «тяготах» жизни российских военных в Крыму

Бійці на передовій скупалися в ополонці просто перед носом у бойовиків

«В ближайшие недели», - президент дал новый прогноз по безвизу

Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

В России посмеялись над планами главаря «ДНР» стать частью России

Нусс: хорошие новости для Украины: Пентагон вскоре возглавит «Бешеный пес» Джеймс Мэттис

У лавах терористів "Л/ДНР" значно зросла кількість самогубств

Портников: почему Савченко считает сербов гордой нацией, а украинцев «терпилами»?

Эксперты прогнозируют резкий взлет цен на нефть

Bloomberg: Кремль начал скептически относиться к президентству Трампа

Вінник розповів, що чекає Савченко за скандальні заяви

В Украине могут исчезнуть ЗАГСы

Скандал в Сети: Ани Лорак выдвигают на премию в Украине

Власти Польши потребовали объяснений от МИД Украины

Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым

Львів наблизився до межі "сміттєвої катастрофи"

 Новости за день