Львів наблизився до межі "сміттєвої катастрофи"

Львівська міська влада нещодавно заявила про те, що місто опинилося в ситуації наближеній до надзвичайної екологічної ситуації у зв’язку з тим, то Львів фактично опинився під грудою сміття. Про це повідомив мер міста Садовий Андрій, передає replyua.net.
За його словами, на сьогоднішній день у Львові склалася достатньо критична ситуація з вивозом та ліквідацією твердих побутових відходів. Наразі є всі фактори для того, щоб говорити про те, що Львів опинився на межі надзвичайної екологічної ситуації. Крім того голова міста зауважив, що перевізники сміття постійно запевняють, що відходи вже практично немає куди вивозити.
В той самий час Садовий звернувся за підтримкою і допомогою до міст-партнерів закордоном та до міжнародних екологічних організацій, які на його думку, мають посприяти вирішенню даної ситуації. «Наразі на нас насувається екологічна криза, яка може нести міжнародний характер. Все настільки серйозно, що результати екологічної катастрофи на собі можуть відчути не лише львів’яни, а й мешканці сусідніх областей та держав», - заявив Садовий. Також він наголосив, що вже більше 8-ми місяців місто знаходиться у так званій «сміттєвій блокаді» та чекає допомоги від центральної влади.