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Резонансная перестрелка под Киевом: с должностей уволены офицеры

Резонансная перестрелка под Киевом: с должностей уволены офицеры
Вследствие осуществленного правоохранителями контроля по факту стрельбы в Княжичах, что под Киевом, находящиеся на высоких должностях семь сотрудников Национальной полиции Украинского государства были уволены с рабочих мест. Помимо того, как проинформировали в правоохранительной структуре в среду, 18 января, еще по отношению к девяти полицейским были осуществлены дисциплинарные взыскания.

Как передает replyua.net, в числе избавленных рабочих мест страж порядка также оказался и председатель УГРО украинской столицы, несший прямую ответственность за подготовку и осуществление операции. Еще своей должности лишился председатель оперслужбы киевского Главка за то, что не смог осуществить процедуру обмена данными между подразделениями и предоставление неправдивых данных о случившемся. Помимо прочего был уволен целый ряд правоохранителей, занимающих должностные лица из управления Нацполиции в Шевченковском районе столицы и председатель от отдела полиции охраны. Отмечается, что с должности также был уволен оперуполномоченный Департамента УГРО НПУ, не вовремя доложивший оперативные данные о подготовительных работах к осуществлению правонарушения в Княжичах.

В сообщении также указывается: «Некоторые другие взыскания дисциплинарного типа были сделаны в отношении еще почти десятка сотрудников Нацполиции. В том числе, о неполном должностном соответствии были предупреждены председатель полиции Киева и глава Шевченковского райуправления МВД столицы Украины».
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