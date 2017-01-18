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Позитивных новостей для Украины много, и все они важные - блогер

Позитивных новостей для Украины много, и все они важные - блогер
Аналитик на своей странице в Facebook в рубрике «Выбрасываем пессимизм на свалку» поделился важными новостями для Украины. Страны Запада продолжают оказывать поддержку Украине, - передает replyua.net.

Блогер пишет: «Президент Украины заявил, что новая администрация США намерена оказывать Украине поддержку, и продолжит реализацию ранее установленного политического курса». В числе других позитивных новостей стоит отметить заседание Комиссии Украина-НАТО, которое проходит сегодня в Брюсселе, обещание Лихтенштейна ввести безвизовый режим с Украиной сразу после того, как это сделает ЕС, а также призыв Европарламента, адресованный Мальте, о скорейшем введении «безвиза» для Украины.

Влад Пономарь сообщает: «Интересы украинского государства в деле против РФ в Гааге будет представлять компания «Covington & Burling». Блогер подчеркивает, что важны еще несколько новостей: Геращенко предложила призвать мировое сообщество не признавать отчет ОБСЕ о выборах в России, ВРУ просят исключить Надежду Савченко из состава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, а также заявление СБУ о том, что у Савченко нет права вести переговоры с террористами Донбасса.
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