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Как поступать с Героем Украины, торгующим своей страной – мнение Евгения Рыбчинского

Как поступать с Героем Украины, торгующим своей страной – мнение Евгения Рыбчинского
В своем блоге для «Обозревателя» нардеп Евгений Рыбчинский размышляет над вопросом: как нужно поступать с человеком, имеющим звание Героя Украины, если он торгует своей Родиной, о чем передает replyua.net. Политик отмечает, что если экс-президент Украины Виктор Янукович занимался кражей пыжиковых шапок и затем ими торговал, не стоит утверждать, что его жертвам нужно признавать факт принадлежности их имущества преступнику. Кража остается кражей, так же, как преступление остается преступлением. К тому же, продолжает Рыбчинский, затем Янукович совершил другие преступления. И если провести аналогию между сбежавшим президентом-беглецом и страной-агрессором, это будет иметь следующий вид.

Признание Крыма законной частью РФ означает согласие жертвы с тем, что похищенные у нее вещи принадлежат не ей, а преступнику, в качестве обмена на то, что последний больше не будет причинять ей зло. Подобное поведение, пишет Евгений Рыбчинский, приемлемо или для идиота, или государственного преступника, который в этот момент фактически становится одним из участников преступления.

Депутат подчеркнул, что никогда не согласится на признание аннексии Крыма, даже если РФ признает Кубань украинской территорией, а юг Сахалина и Курилы – японским.
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