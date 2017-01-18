В Раде просят СБУ открыть дело против Савченко за госизмену

Украинский парламентарий от президентской политсилы обратился с просьбой к сотрудникам Службы безопасности Украинского государства начать уголовное преследование Надежды Савченко по факту такого преступления, как госизмена.
Как информирует replyua.net, парламентарий из фракции БПП Иван Винник, в среду на собрании комитета ВРУ по делам нацбезопасности и обороны обратился сообщил правоохранителям о том, что исключенный (а сейчас внефракционный) из политсилы «Батьківщина» народный избранник Надежда Савченко совершила правонарушение, умышленно действуя в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украинского государства.
Так, народный избранник из президентской фракции Иван Винник сказал: «Обращаясь к правоохранителям в СБ Украины, хотел бы сообщить о том, что было осуществлено уголовное преступление согласно с фактами заранее обдуманных шагов, направленных на крах суверенитета и целостности территорий, а также безопасности национального плана Украинского государства». Согласно словам парламентария, «по предварительным данным дело имеет квалификацию по статье 111 Уголовного кодекса Украины, то есть «Государственная измена».