Вінник звинуватив Савченко у державній зраді

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Вінник Іван заявив про те, що позафракційний народний депутат України Надія Савченко вчинила кримінальне правопорушення щодо шкоди територіальній цілісності та незалежності України. Про це він заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони у середу, 18-го січня, передає replyua.net.
Вінник закликає Службу безпеки порушити кримінальне провадження проти нардепа Надії Савченко за фактом державної зради. «Звертаюся до представників СБУ та повідомляю про кримінальне правопорушення за фактом вчинення навмисних дій, які шкодять територіальній цілісності та незалежності України за попередньою кваліфікацією «державна зрада». Факто провадження зареєструвати ви зобов’язані», - наголосив він.
Нардеп звинуватив Савченко у незаконних зустрічах з ватажками бандформувань та підігрування ворогу. Також представник «БПП» закликав виключити Савченко з комітету національної безпеки. В той самий час Савченко зі свого боку заявила: «Я не порушувала ніякого українського закону. Я готова захищатися перед судом і перед будь-ким». Як повідомлялося, Надія Савченко запропонувала «здати» Крим Росії в обмін на Донбас.