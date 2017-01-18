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СБУ: Королева сама решила, какое время пробудет в Киеве

СБУ: Королева сама решила, какое время пробудет в Киеве
Елена Гитлянская, пресс-секретарь Службы безопасности Украины, рассказала о том, что певица Наташа Королева самостоятельно определила, сколько времени она будет находиться в Киеве, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.

По словам Гитлянской, приезд украинской певицы на похороны ее бабушки стал инициативой СБУ, хотя Королевой запрещен въезд в Украину на пять лет. «В семье горе, и это обычная человеческая вещь. Мы разрешаем въезд. Мы подходим к такой ситуации по-человечески, и, если мы видим, что у Наташи Королевой умер близкий родственник, мы сразу с ней связались и уладили все вопросы. Мы ей сказали, что, если будет желание, она сможет приехать в Киев на похороны», подчеркнула пресс-секретарь. Также Гитлянская отметила, что певица сама определит время – сколько ей потребуется, чтобы уладить все семейные вопросы в Украине.

«Мы спросили, на какое время она приедет. Позволили остаться. Королева будет находиться в Киеве столько времени, сколько ей понадобится. Потом запрет снова начнет действовать», добавила представитель СБУ. Напомним, что осенью 2016 года украинской певице въезд в Украину был запрещен.
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