Що чекає українців після збільшення "мінімалки" - Гройсман

Чутки про те, що підвищення мінімальної зарплати в Україні до 3200 гривень призведуть до чергової девальвації національної валюти, вплинуть на систему субсидування та потягне за собою ще цілий ряд негативних факторів являються нічим не підкріпленими. Про це у середу, 18-го січня, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-центр уряду, передає replyua.net.
Гройсман ще раз наголосив, що підвищення мінімальної заробітної платні в Україні ніяким чином не призведе до дестабілізації гривні, оскільки перші виплати після підвищення «мінімалки» навіть ще не були здійснені. «Підвищення зарплат ніяк не впливає на стан нацвалюти і ніяким чином не вплине. Не потрібно сіяти паніку та говорити нісенітниці», - зауважив він.
Водночас глава уряду також спростував чутки про вплив підвищення мінімальної зарплати на систему субсидій. Він запевнив, що програма допомоги на 2016-2017 рік переглядатися не буде. «Мінімалку підняли. Ніяких проблем це не викликало і не викличе. Коливання гривні – це сезонне явище. Субсидії залишаться такими, як і були. Не треба заганяти українців у ілюзію страху», - додав Гройсман. Як повідомлялося, НБУ обіцяв прем’єру стабілізувати ситуацію з національною валютою.