Чого Україні треба боятися, а чого ні?

Інаугурація на пост президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не загрожує Україні трагічним сценарієм, однак його політику дуже важко передбачити. Таку думку висловив позаштатний радник президента України Медведєв Олег, передає replyua.net.
«На мою думку, найголовніше, що сьогодні є у Трампа – це його непередбачуваність. Якщо не вдаватися в крайнощі, то нічого поганого він для України не зробить. Його просто важко передбачити. Тому багатьом здається, що щось має статися погане», - зазначив він. Крім того експерт зауважив, що існує два різних Трампа: кандидат у президенти США та президент Сполучених Штатів. «Його риторика, яку він застосовував у своїй передвиборній кампанії буде значно відрізнятися від риторики, яку він буде використовувати на посаді глави держави», - вважає Медведєв.
«Завжди потрібно розуміти, що є риторика перед виборами, а є риторика діючого політика. Я переконаний, що Дональд Трамп її змінить. Про це свідчить його нинішня стриманість. Згадайте лише, який він був перед виборами. Така ситуація виходить у кожного політика. Також ми спостерігали перехідний період. Згадайте, про що говорили кандидати на ключові посади, який висував Трамп. Це всиляє надію», - наголосив він.