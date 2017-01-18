Генерал пояснив, як Україна може повернути контроль над кордоном

Збройні сили України на сьогоднішній день мають достатньо сили для того, щоб раз і назавжди вигнати геть проросійських окупантів з східних регіонів. Однак такі дії з боку України викличуть відповідну реакцію з боку регулярних війсь Російської Федерації, які знаходяться поблизу кордону. Про це заявив генерал-лейтенант Уманцев Дмитро, передає replyua.net.
Коментуючи слова керівника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова щодо необхідності повернення контролю над українсько-російським кордоном, експерт зауважив: «Для того, щоб робити такі гучні заяви потрібно мати для цього вагомі аргументи. Можливо у міністра вони і є, але я їх чомусь не бачу. Зайняти кордон та утримувати там контроль… Як ви це собі уявляєте?». В той самий час він визнав, що на сьогоднішній день ЗСУ мають достатньо засобів та навиків для того, щоб «видавити» бойовиків з Донбасу.
В той самий час Уманцев наголосив, що поблизу українсько-російського кордону і на самих окупованих територіях знаходяться військові Збройних сил РФ, які обов’язково будуть протидіяти. «Єдиний вихід для України – це військово-дипломатичний шлях. Потрібно і надалі вести переговори з країнами Заходу», - вважає генерал.