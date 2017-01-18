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Генерал пояснив, як Україна може повернути контроль над кордоном

Генерал пояснив, як Україна може повернути контроль над кордоном
Збройні сили України на сьогоднішній день мають достатньо сили для того, щоб раз і назавжди вигнати геть проросійських окупантів з східних регіонів. Однак такі дії з боку України викличуть відповідну реакцію з боку регулярних війсь Російської Федерації, які знаходяться поблизу кордону. Про це заявив генерал-лейтенант Уманцев Дмитро, передає replyua.net.

Коментуючи слова керівника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова щодо необхідності повернення контролю над українсько-російським кордоном, експерт зауважив: «Для того, щоб робити такі гучні заяви потрібно мати для цього вагомі аргументи. Можливо у міністра вони і є, але я їх чомусь не бачу. Зайняти кордон та утримувати там контроль… Як ви це собі уявляєте?». В той самий час він визнав, що на сьогоднішній день ЗСУ мають достатньо засобів та навиків для того, щоб «видавити» бойовиків з Донбасу.

В той самий час Уманцев наголосив, що поблизу українсько-російського кордону і на самих окупованих територіях знаходяться військові Збройних сил РФ, які обов’язково будуть протидіяти. «Єдиний вихід для України – це військово-дипломатичний шлях. Потрібно і надалі вести переговори з країнами Заходу», - вважає генерал.
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