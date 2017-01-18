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Геращенко ответила Савченко: Украина не собирается торговать своими территориями

Геращенко ответила Савченко: Украина не собирается торговать своими территориями
Украинские политики должны защищать целостность Украины, а не обменивать или продавать территории. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер парламента. По словам Ирины Геращенко, Украина не будет устраивать торги и не собирается сдавать свои территории.

«Крым на Донбасс менять не будем. Донбасс сдавать тоже не собираемся. Будем выгрызать каждый метр украинских земель. Также будем бороться и за каждого украинца – из Луганска, Львова, Донецка, Киева. К территории Украины нельзя относиться, как к избирательным округам – где не воспринимают, там надо вычеркнуть, а где поддерживают, за тех и будем бороться», написала Геращенко. По ее словам, бороться нужно за всех, восстанавливать территориальную целостность и суверенитет. «Наша цель – восстановление границ 2013 года», подчеркнула вице-спикер.

По мнению Геращенко, даже, если кто-то из политиков делает такие сомнительные заявления по Крыму и Донбассу, это никак не помешает восстановлению территориальной целостности Украины. Напомним, что накануне Надежда Савченко предложила сдать Крым.
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