Геращенко ответила Савченко: Украина не собирается торговать своими территориями

Украинские политики должны защищать целостность Украины, а не обменивать или продавать территории. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер парламента. По словам Ирины Геращенко, Украина не будет устраивать торги и не собирается сдавать свои территории.
«Крым на Донбасс менять не будем. Донбасс сдавать тоже не собираемся. Будем выгрызать каждый метр украинских земель. Также будем бороться и за каждого украинца – из Луганска, Львова, Донецка, Киева. К территории Украины нельзя относиться, как к избирательным округам – где не воспринимают, там надо вычеркнуть, а где поддерживают, за тех и будем бороться», написала Геращенко. По ее словам, бороться нужно за всех, восстанавливать территориальную целостность и суверенитет. «Наша цель – восстановление границ 2013 года», подчеркнула вице-спикер.
По мнению Геращенко, даже, если кто-то из политиков делает такие сомнительные заявления по Крыму и Донбассу, это никак не помешает восстановлению территориальной целостности Украины. Напомним, что накануне Надежда Савченко предложила сдать Крым.