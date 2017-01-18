В ООН дали прогноз по экономическому росту в Украине

Эксперты департамента по социальным и экономическим вопросам ООН составили новый прогноз относительно экономического роста в Украине в ближайшие пару лет, информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН.
В документе ООН говорится о том, что к концу текущего года экономический рост в Украине достигнет 1,9 процентов (по итогам двенадцати месяцев), а в 2018 году рост экономики увеличится до 3,2 процентов. При этом специалисты отметили, что в ближайшие два года в Украине начнет снижаться уровень инфляции. В этом году он пока будет высоким – до 12,7 процентов, однако в 2018 году снизится до 8,6 процентов. Аналитики Организации объединенных наций также отмечают, что экономический рост в текущем году начнется во всех странах СНГ, и в среднем он должен составить 1,7 процентов.
Последние два года, подчеркнули специалисты, в постсоветских республиках наблюдался спад экономики. По мнению экспертов, рост экономики станет возможным благодаря стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, а также спаду политической напряженности. А вот Всемирный банк ожидает, что экономический рост в Украине в этом году достигнет двух процентов.