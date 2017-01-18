У СБУ відреагували на скандальні слова Савченко

Нещодавно Служба безпеки України заявили, що нададуть свою правову оцінку висловлюванню народного депутата Надії Савченко щодо відмови від анексованого Росією Криму для повернення під контроль України східних областей. Про це сьогодні, 18-го січня, заявив керівник апарату голоси СБУ Олександр Ткачук, передає replyua.net.
«Незабаром ми проведемо аналіз та надамо правову оцінку висловлюванням нардепа Савченко щодо «здачі» Криму. Однак наразі робити якісь висновки ще зарано, оскільки невідомо, чи це вона говорила як необережно сформовану думку, чи закликала до легітимізації окупації українського півострова. Служба безпеки зацікавилась таким висловлюванням я зараз вона його опрацьовує», - заявив він.
Крім того він зауважив, що подібне висловлювання фактично нічого не означає, оскільки Савченко немає ніякого прямого впливу на даний процес. Її слова максимум можуть оцінити як посягання на територіальну цілісність. Як повідомлялося раніше, депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила, що повернути окупований Донбас України може завдяки фактичному визнанні законності анексії Російською Федерацією Кримського півострова. Тобто, по-суті здати Крим Росії.