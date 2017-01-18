У Криму починається "безробітній" скандал

У зв’язку з дефіцитом фінансування в окупованому Криму на підприємствах з кінця минулого до початку поточного року проводилися масові скорочення кадрів. Про це у середу, 18-го січня, зазначається у повідомленні військових експертів центру «Інформаційний опір», передає replyua.net.
За даними дослідження, у зв’язку з недостачею грошей у місцевих бюджетах, без роботи в Криму залишилося близько 3 тисяч осіб. Така ситуація різко знизила довіру місцевих мешканців до окупаційної російської влади. Крім того, у повідомленні зазначається, що така ситуація різко негативно впливає на загальну соціально-політичну тенденцію на півострові. «Зокрема, найбільше робочих місць поменшало на таких підприємствах: «Керченський державний технологічний університет» - скорочено 535 людини; «Керченський морський торгівельний порт» - 254; «Кримська республіканська клінічна лікарня імені Семашко» - 120 осіб», - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявляв, що України зможе повернути собі окуповані території вже восени поточного року. Для цього потрібно лише зберегти всі антиросійські санкції.