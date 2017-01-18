Аваков розголосив державну таємницю?

Заява керівника Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова про те, що Україні у поточному році потрібно встановити міжнародно-визнаний державний кордон з Російською Федерацією являється публічним висловлюванням. Якщо він говорив це як людина військова, того його варто притягувати до кримінальної відповідальності. Таку думку висловив професор Тбільського державного університету Панфілов Олег, передає replyua.net.
«Це ніщо інше, як публічна заява публічної людини. Якщо він говорив це з військової позиції, то за це його потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. Таким чином Аваков фактично розголосив державну таємницю», - заявив експерт. «Однак варто розуміти, що якщо Аваков говорив як публічна людина і не більше, то це ще нічого не означає. Публічні люди можуть багато чого говорити. В такому випадку до цього серйозно ставитися не потрібно. Подібні речі щодня пишуть різні блогери та користувачі соціальних мереж. Такої інформації в Інтернеті більше 99%», - зазначив Панфілов.
Також він наголосив, що подібні публічні заяви має робити не керівник воєнізованого відомства, який займається питанням публічної безпеки. Про такі речі має говорити президент або прем’єр-міністр.