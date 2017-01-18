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Бойовики хочуть, щоб Савченко отримала нові повноваження

Бойовики хочуть, щоб Савченко отримала нові повноваження
Ватажки самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» заявили, що готові будуть вести переговори з народним депутатом України Надією Савченко щодо врегулювання ситуації на Донбасі лише після того, як їй на це будуть надані відповідні повноваження. Про це сьогодні, 18-го січня, пише російський «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Висловлювання подібного характеру з боку українських політиків змушують замислитися, а чи не грає Київ в якусь внутрішню гру проти нас. Звісно, ми не відмовляємось від своїх слів щодо готовності вести переговори з Савченко. Однак список тем наших бесід буде дещо менший. Ми готові до розмов з нею лише у приватному порядку. А переговори щодо врегулювання ситуації можуть початися лише після того, як пані Савченко наділять ля цього спеціальними повноваженнями. Нажаль, наразі вона такими повноваженнями не володіє», - заявив представник ОРЛО Дейнего Владислав.

В той самий час і представники «ДНР» заявили, що сумніваються у користі подібних переговорів. «Доти, доки у Савченко немає відповідних повноважень, всі переговори з нею мають виключно приватний характер. Звичайно, все залежить від внутрішньої політики України. Говорити про те, що завтра Савченко матиме відповідні повноваження недоцільно», - йдеться у повідомленні.
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