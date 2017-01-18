Російські найманці шукають притулку в "хунти"

Вже протягом кількох тижнів у лавах російсько-терористичних військ відбувається самий справжній хаос: за останній час кількість випадків дезертирства значно зросла. Бойовики намагаються тікати з своїх підрозділів через постійні затримки з виплатами, та переходити на сторону української армії. Про це у середу, 18-го січня, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник «Інформаційного опору», народний депутат від фракції «Народний фронт» Тимчук Дмитро, передає replyua.net.
За словами нардепа, у зв’язку з постійними втечами через підконтрольні бойовикам пункти пропуску по напрямку до Мар’їнки було введено більш строгий контроль перевірки осіб, які покидають окуповану територію та їдуть до підконтрольної Києву території. «Проросійські бойовики були змушені підсилити контроль на пропускних пунктах у зв’язку з збільшенням кількості дезертирства та втечі на підконтрольну українській владі територію. Така ситуація спричинена хронічними затримками виплат грошового відшкодування бойовикам за участь у війні проти України. Бойовики-втікачі намагаються знайти притулок на стороні ЗСУ», - зазначив Тимчук. Як повідомлялося раніше, до окупованого Донбасу було завезено загін військових чеченської зовнішності, яких місце називають «кадирівцями», для посилення порядку серед бойовиків.