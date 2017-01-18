Ложкин: в Южный порт будет инвестировать международная компания

Во время переговоров на Всемирном форуме в Давосе компания DP World заявила о готовности инвестировать капитал в портовую инфраструктуру Украины, а также помочь в развитии операционной эффективности процедур в морских портах. Как передает replyua.net, об этом написал Борис Ложкин на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, международная компания заинтересовалась развитием порта Южный, а также изъявила готовность инвестировать средства в улучшение логистики Одесского морского порта. Нужно отметить, что компания DP World считается одной из крупнейших в мире. В ее портфеле примерно пятьдесят смежных предприятий и 77 внутренних и морских терминалов в сорока странах мира. Только в 2015 году чистая прибыль этой международной компании достигла четырех миллиардов долларов.
Напомним, что ранее украинским морским портом Черноморск заинтересовался крупнейший портовый оператор Hutchison Ports. Представители компании приступили к техническому анализу мощностей Черноморска. В настоящий момент специалисты изучают 1-6 причалы с целью определиться, куда лучше инвестировать средства.