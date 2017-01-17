Муждабаев: между двумя стульями всегда дырка, и этим людям неминуемо придется в нее упасть

Айдер Муждабаев сообщает, что «российская либеральная общественность» в очередной раз его «приятно» удивила. Блогер дает совет всем российским журналистам и блогерам, которые намерены и дальше служить режиму, который они якобы критикуют, - передает replyua.net.
Муждабаев пишет: «Сегодня мне сказали, что еще один скорбный имперский либерал сказал про меня в эфире очередную мерзость. Отвечаю. Не слушаю, не читаю, не реагирую. Объясняю. Не считаю нужным вмешиваться в процесс прикрытия своей жопы теми, кто сам же ее продал. Между двумя стульями всегда дырка, куда этим людям неминуемо придется упасть. Не буду мешать, это просто цирк, а вы – клоуны. Пожалуйста, продолжайте».
Речь идет о словах, сказанных сегодня журналистом Антоном Красновским в эфире программы «Особое мнение» в адрес Айдера Муждабаева. Он заявил: «Мне очень обидно, что телеканал «Дождь» в Украине закрыли по доносу нашего коллеги, гражданина РФ Айдера Муждабаева – это же он накалякал этот донос. Неприятно, что конфликт между странами проявляет в человеке такие мерзкие вещи, как человеческая подлость и глупость».