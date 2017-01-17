Портников: Путину проще уйти с Донбасса, чем начать переговоры о сокращении вооружений

Виталий Портников в статье на сайте «Главред» сообщает о первом провале Кремля в отношениях с администрацией нового американского президента. Блогер подчеркивает, что Путин и его свита умудрились не поладить с новым американским президентом еще до его инаугурации, - передает replyua.net.
Журналист пишет, что недавно в своих интервью американским СМИ Трамп заявил о том, что санкции могут быть сняты с России, если она будет «полезной для США», либо если «Россия сократит ядерные вооружения». Эти заявления многим показались прямым отказом Трампа от поддержки Украины – ведь если Путин согласится и уменьшит количество боеголовок, Россия сможет давить на Украину неограниченно.
Однако, Портников подчеркивает, что не все так просто. Он пишет: «Путин сам заявлений еще не делал, однако его многочисленная свита уже успела отвергнуть предложения Трампа, и это случилось еще до его инаугурации. Почему же Путин не воспользовался щедрым предложением Трампа? Да потому, что он не может себе этого позволить – ему проще уйти с Донбасса, чем начать переговоры о сокращении вооружений». Портников полагает, что российское военное командование уверено, что Россия воюет не с Украиной, а с «америкосами», поэтому ни о каком сокращении ядерных вооружений и речи идти не может. Журналист объясняет: «Возможно, Трамп не очень опытен в политики, тем более – во внутрироссийской. Он просто выдвинул самое простое предложение – уменьшить количество ядерного оружия, ведь его и так много в мире. А возможно, Трамп таким способом хочет обмануть Путина. Как я уже и говорил, диалог Кремля и Вашингтона не состоится просто потому, что России нечего предложить США».