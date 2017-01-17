Порошенко: Трамп должен использовать свое влияние для поддержки независимости Украины

Петр Порошенко дал большое интервью журналистам Блумберг во время своего визита в Давос, где он принимает участие в Международном экономическом форуме, информирует replyua.net.
В частности, глава Украины подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Украины США в том, что касается борьбы за независимость. «Я думаю, что Дональд Трамп должен использовать все свое влияние, а также объединить возможности для поддержки Украины в ее борьбе за демократию и независимость», подчеркнул глава государства. По словам Порошенко, самым положительным результатом такой поддержки может стать ситуация, при которой российские войска будут выведены из восточных регионов Украины, а также освобождение Крыма.
«Окно таких возможностей, как мне кажется, до сих пор существует. В этом контексте Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину. Мы будем использовать все возможности, которые имеются в наших руках, чтобы мотивировать РФ убраться с наших территорий», добавил украинский президент. Также он подчеркнул, что Украина продолжает строить сильную армию, обращается в международные суды и использует различные дипломатические инструменты.