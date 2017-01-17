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Украинские производители увеличили экспорт сои в Египет в восемь раз

Украинские производители увеличили экспорт сои в Египет в восемь раз
Украинские производители продолжают наращивать объемы экспорта соевых бобов, и в прошлом году только в Египет удалось увеличить экспорт сразу в восемь раз, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В сообщении ведомства говорится о том, что экспорт сои в 2016 году увеличился почти на 23 процента, достигнув 2,7 миллионов тонн. В денежном выражении экспорт соевых бобов возрос до 985,5 миллионов долларов. Главными импортерами украинской сои при этом остаются только три страны. На первое место вышел Египет, куда Украина экспортировала на 298,5 миллионов долларов больше сои, чем в 2015 году. Турция находится на втором месте. По итогам прошлого года в денежном выражении экспорт достиг 271 миллиона долларов, но это на 29 процентов меньше, чем в позапрошлом году.

Тройку лидеров замыкает Иран, куда Украина экспортировала соевые бобы на 147 миллионов долларов, и это на 6 процентов меньше, чем в 2015 году. Напомним, что ранее эксперты назвали Украину привлекательной страной для аграриев, при этом они отметили, что на территории нашей страны аграриям проще всего выращивать сою.
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