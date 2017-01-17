У МЗС РФ шаленіють від позову України до суду ООН: Немає доказів!

У Міністерстві закордонних справ Росії різко розкритикували Україну за те, що вона подала проти РФ заяву до суду ООН щодо порушення конвенції про протидію фінансування тероризму та ліквідації всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє прес-центр МЗС РФ на офіційному сайті відомства, передає replyua.net.
«У Києва немає жодних доказів», - наголосили у повідомленні. Крім того у МЗС Росії вважають, що таким вчинком Україна хоче досягти власних політичних інтересів. «Наразі це стало очевидним, що українська влада по відношенню до Міжнародної конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації не має жодного інтересу в реальному захисті прав людини. В свою чергу Російська федерація буде використовувати всі доступні засоби правового захисту», - йдеться у тексті.
Крім того у російському МЗС зазначили, що більш детальний коментар з цього приводу відомство зможе надати після того, як «уважно та ретельно ознайомиться з процесуальними документами». «Російська Федерація вже протягом кількох десятиліть веде активну боротьбу проти тероризму у будь-якій формі його прояву. І звичайно ж, що ми з максимальною відповідальністю підходимо до виконання власних обов’язків», - підкреслили у МЗС РФ.