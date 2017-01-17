Плотницький заявив, що готовий до розмови з Савченко

Ватажки незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що готові до зустрічі на окупованих територіях з народним депутатом України Надією Савченко для обговорення питання військовополонених і не тільки. Про це Плотницький заявив сьогодні, 17-го січня, на конференції в окупованому Росією Сімферополі, повідомляє російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Якщо українська влада не має бажання працювати у напрямку звільнення військовополонених, але все таки є одиниці, які виявляють бажання приїжджати та обговорювати це питання, то ми готові з такими людьми співпрацювати», - заявив бойовик. «Також якщо у Надії Володимирівни буде бажання обговорити будь-які інші спільні теми, то ми з Олександром Володимировичем готові забезпечити їй безпеку на наших територіях. Для нас важливо, щоб ці питання все таки вирішувалися», - сказав Плотницький.
Як повідомлялося раніше, 7-го грудня минулого року у Мінську відбулася таємна зустріч нардепа Надії Савченко з ватажками «ДНР» та «ЛНР» за посередництва Федеральної служби безпеки РФ. За офіційною версією, на зустрічі сторони обговорювали питання звільнення заручників поза офіційних переговорів.