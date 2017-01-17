Ложкин: По объемам экспорта и импорта в Украину Китай на втором месте

Глава КНР выразил заинтересованность Китая в экономическом и инвестиционном сотрудничестве с Украиной. Среди наиболее перспективных для Китая отраслей были отмечены инфраструктура, энергетика, аграрный сектор и другие. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава администрации президента, а нынче глава Национального инвестиционного комитета Борис Ложкин, который принял участие во встрече президента Порошенко с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
По словам Ложкина, отношения с Китаем очень важны для Украины. Именно Китай может стать одним из ключевых экономических партнеров нашей страны. Борис Ложкин подчеркивает, что уже сегодня на Китай приходится до 8% всего украинского экспорта и более 11% импорта. По объемам экспорта и импорта в Украину он занимает второе место среди всех стран мира.
«Китайские инвесторы представлены в основном крупными государственными корпорациями. Именно поэтому поддержка главы КНР Си Цзиньпиня важна не только для усиления позиций Украины на международной политической арене, но и для привлечения китайских инвесторов в украинский бизнес», – резюмировал Ложкин.