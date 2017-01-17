Гройсман пообещал в кратчайшие сроки назначить министра здравоохранения

Судьба Ульяны Супрун, которая временно исполняет обязанности министра здравоохранения, решится уже в ближайшее время, в чем украинцев сегодня заверил Владимир Гройсман. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, премьер-министр Украины подчеркнул, что в ближайшее время проведет консультации по назначению главы Минздрава Украины.
«Все это запланировано, мы утвердили концепцию, теперь будем двигаться дальше. Будут проведены политические консультации по вопросу о назначении министра здравоохранения», заявил Гройсман. Напомним, что в последнее время вокруг Ульяны Супрун разгорелся нешуточный скандал. К примеру, сегодня журналисты Обозревателя отмечали, что с приходом Супрун в Минздрав исчезла прозрачность международных закупок, а ранее известный кардиохирург Борис Тодуров на своей странице в Фейсбуке публично обвинял Супрун в «убийстве украинцев».
Врач заявил, что Супрун сорвала закупки жизненно важных лекарств, а также Минздрав отказал институту в открытии филиалов в Луганской и Донецкой областях. В Минздраве ответили на обвинения: закупками препаратов для Института Сердца теперь занимаются международные организации, а не МОЗ.